«Перешли все рамки разумного»: Лавров высказался о поведении Запада в ситуации с Навальным

Западные страны продолжают утверждать, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Глава МИД России Сергей Лавров считает, что в этой ситуации уже пройдены все рамки разумного.

По словам министра, западные страны «перешли все рамки разумного» и вынуждают Москву признаться в отравлении Навального.

«Нам говорят: „Вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами“. Загадочная история», — отметил Лавров в интервью RTVI.

Ранее издание Zeit сообщило, что спасение политика произошло «благодаря цепочке счастливых случайностей». Якобы пилоту удалось быстро посадить самолет, а борт уже ждала бригада скорой помощи. Но по словам главы российского МИД, это не является стечением обстоятельств.

«И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете? И это ведь глубоко сидит в головах тех, кто такие вещи сочиняет», — пояснил Лавров.

В конце августа Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда пассажира забрали в больницу. Спустя два дня Навального перевели в берлинскую клинику «Шарите». Власти Германии заявили, что в анализах политика нашли следы яда из группы «Новичок». При этом российской стороне никаких доказательств так и не было предъявлено.