Грязную работу сделают другие. Как Германия может отказаться от «Северного потока — 2»
Возможные варианты перечислило издание Politico.
Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда и заставить ведомство отозвать разрешение на строительство, которое оно выдало до этого. Однако в этом случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG, скорее всего, подаст на ФРГ в суд. Тогда сумма ущерба может достигнуть 9,5 миллиарда евро.
Во втором сценарии издание предложило Берлину «посмотреть» на то, как «Северный поток — 2» будет судиться с неправительственными организациями, которые выступают против его строительства. К примеру, организация Deutsche Umwelthilfe уверена, что газопровод несовместим с климатическими целями Германии. Не исключено, что суд прислушается к их доводам и запретит строительство.
Третий способ строится на возможности Берлина ввести национальное ограничение на импорт российского газа.
Остальные три варианта предполагают, что Германия присоединится к санкциям Евросоюза и Америки либо даст США сделать всю работу по остановке строительства газопровода. Если же «Северный поток — 2» разрешат достроить, запуск его работы могут осложнить, не выдавая лицензии.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что власти рассматривают все возможные реакции на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, напомнил «Царьград». Приостановка «Северного потока — 2» не исключается, а принятое решение будет зависеть от России.