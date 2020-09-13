У Германии есть шесть вариантов, которые позволят ей отказаться от газопровода «Северный поток — 2». При этом всю грязную работу сделают за ФРГ другие.

Возможные варианты перечислило издание Politico.

Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда и заставить ведомство отозвать разрешение на строительство, которое оно выдало до этого. Однако в этом случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG, скорее всего, подаст на ФРГ в суд. Тогда сумма ущерба может достигнуть 9,5 миллиарда евро.

Во втором сценарии издание предложило Берлину «посмотреть» на то, как «Северный поток — 2» будет судиться с неправительственными организациями, которые выступают против его строительства. К примеру, организация Deutsche Umwelthilfe уверена, что газопровод несовместим с климатическими целями Германии. Не исключено, что суд прислушается к их доводам и запретит строительство.

Третий способ строится на возможности Берлина ввести национальное ограничение на импорт российского газа.

Остальные три варианта предполагают, что Германия присоединится к санкциям Евросоюза и Америки либо даст США сделать всю работу по остановке строительства газопровода. Если же «Северный поток — 2» разрешат достроить, запуск его работы могут осложнить, не выдавая лицензии.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что власти рассматривают все возможные реакции на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, напомнил «Царьград». Приостановка «Северного потока — 2» не исключается, а принятое решение будет зависеть от России.