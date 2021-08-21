Редакция украинского издания «Страна.ua» назвала беспределом блокировку сайта

Сайт украинского издания «Страна.ua» заблокировали после решения Совета по национальной обороне и безопасности о введении санкций. В редакции портала назвали такие действия беспределом, так как еще не было официального указа президента страны. Об этом говорится в официальном заявлении редакции в Facebook.

Журналисты заявили, что успели перенести новый адрес на новый сайт strana.news, но как долго он останется доступным для читателей с Украины, они сказать не смогли.

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к „Стране“», — говорится в сообщении.

Совет по национальной безопасности и обороне Украины накануне ввел санкции в отношении главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы и его компаний. Ограничения распространились и на фирмы, владеющие медийными ресурсами. Приказ СНБО должен утвердить своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Но еще до официальной публикации сайт издания заблокировали.

Украина не в первый раз проводит зачистку медийного поля в отношении оппозиционных средств массовой информации. В феврале под санкции попали телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина». Ограничения ввели и против их владельца депутата Верховной рады Тараса Козака.