Санкции против блогера Шария и крымских судей ввели на Украине

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и нескольких судей в Крыму. Ограничения также коснулись главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы и его компаний-издателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

На брифинге по результатам заседания Совбеза Данилов заявил, что санкционный список очень большой. В него также включили некоторые СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и Донбассе. Также на Украине приняли решение о национализации предприятия «Черкассы азот» бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО на три года против некоторых физических лиц, в том числе россиян, и юридических лиц — в список попал крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries.

Среди россиян под ограничения попали Татьяна Бакальчук, которая является генеральным директором Wildberries, совладелец компании Владислав Бакальчук и директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко.