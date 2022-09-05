Мир 05 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber Редактирование статьи о Лиз Трасс на Wikipedia ограничили из-за шуток пранкеров Пранкеры атаковали статью о Лиз Трасс в англоязычной версии Wikipedia Hello I'm Nik/Unsplash. com

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Пользователи Сети несколько десятков раз вносили изменения в статью на Wikipedia об избранном премьер-министре Великобритании Лиз Трасс, сообщила газета Daily Mail. По данным издания, после актов «вандализма» онлайн-энциклопедия ограничила доступ к редактированию материала.

Британские пранкеры в понедельник 75 раз правили статью о Лиз Трасс. Шутники меняли и фотографию нового премьера страны — на странице размещали изображения уборщицы из телешоу «Насколько чисто у вас дома?» и персонажей разных сериалов.

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Руководство Wikipedia пообещало разобраться в ситуации и принять меры. До 7 сентября пользователям запретили вносить правки в статью про Лиз Трасс. Потом это смогут делать только те юзеры, которые уже внесли не менее 500 правок в другие статьи на портале.

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Главу британского МИД Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Она также займет пост премьер-министра страны. По мнению политолога Иосифа Дискина, она пробудет в этой должности недолго. Он добавил, что ее уход может спровоцировать требование о референдуме со стороны властей Шотландии.

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