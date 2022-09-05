Эксклюзив 05 сентября 2022, 16:36 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:54) Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс предрекли быстрый уход с поста премьера Великобритании Политолог Дискин заявил, что карьера Трасс не повлияет на отношения России и Британии РИА "Новости"

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Консерваторы Англии избрали Лиз Трасс главой партии и правительства страны. Политолог, сопредседатель совета по национальной стратегии, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в интервью «360» заявил, что карьера политика никак не скажется на отношениях Великобритании и России.

По его словам, Трасс ненадолго задержится в этих должностях.

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«Думаю, что она недолго будет премьером Великобритании. Ее и без того скандальный приход к власти спровоцирует требование референдума со стороны правительства Шотландии», — сказал он.

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В случае, если Трасс откажет в этом, местные политики запросят всеобщие выборы, на которых консерваторам грозит сокрушительное поражение. Политолог заявил, что об этом свидетельствуют соцопросы.

Однако Дискин отметил, что у Трасс в Англии есть достойные конкуренты. Среди них политолог выделил лейбористов.

«Конечно, это не Джереми Корбин — бывший лидер партии, который был сторонником добрососедских и дружеских отношений. Однако нынешние лейбористы — вполне прагматичные люди, для которых важны интересы британских граждан», — сказал он.

По его словам, для решения текущих экономических проблем в Великобритании нужно учитывать интересы России.

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