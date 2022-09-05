Важное 05 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс выбрали новым премьер-министром Великобритании Консерваторы избрали Лиз Трасс своим лидером и премьер-министром Великобритании

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Члены Консервативной партии избрали Лиз Трасс своим лидером. Теперь она займет пост премьер-министра Великобритании, сообщилоагентство Bloomberg.

«Лиз Трасс выиграла партийное голосование и стала следующим премьер-министром Великобритании. Она выиграла гонку, набрав 81 326 голосов. Риши Сунак получил 60 399», — сообщил автор статьи.

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Она получила голоса 57,3% членов партии, и это наименьший перевес с тех пор, как консерваторы начали избирать своих лидеров. Борис Джонсон набрал 66,4% голосов в 2019 году, Дэвид Кэмерон — 67,6% в 2005 году, а Иэн Дункан Смит — 60,7% в 2001 году. Явка на голосование составила 82,6%.

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Победительница выступила с благодарственной речью. Она пообещала исполнить манифест Консервативной партии 2019 года, анонсировала «смелый план» по снижению налогов и росту экономики в течение двух лет, пообещала справиться с энергетическим кризисом с точки зрения как роста цен, так и энергоснабжения.

Несмотря на результаты голосования, Лиз Трасс не вступит в должность до вторника. Сначала она встретится с королевой Елизаветой II в ее шотландском замке. Борис Джонсон также пообщается с монархом. Только после этого новый премьер-министр приедет на Даунинг-стрит, 10, чтобы произнести речь перед нацией. Затем она назначит членов своего кабинета.

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