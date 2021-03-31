Речевой самописец Boeing 737 обнаружили в Индонезии спустя почти 3 месяца после авиакатастрофы

Специалисты нашли голосовой самописец самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который рухнул в январе в акватории Яванского моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии.

Подробности раскроют 31 марта на пресс-конференции. Она начиналась в 11:00 (07:00 по московскому времени).

Лайнер Boeing 737-524 направился из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан) 9 января. На борту находились 62 человека. Это 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Спустя несколько минут после взлет самолет рухнул в море в районе архипелага Серибу.

При этом в национальном поисково-спасательном агентстве заявили, что наземные службы не получили аварийных сигналов ни одного самолета, который находился в зоне их ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar известно, что первые минуты после взлета Boeing 737-524 набирал высоту, но после достижения отметки в 3,3 тысячи метров за несколько минут снизился на три тысячи метров. Позже спасатели обнаружили части тел и обломки лайнера.

СМИ назвали одной из возможных причин авиакатастрофы неполадки автоматической системы контроля работы двигателя.