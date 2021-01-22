СМИ узнали причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Эксперты рассматривают версию о том, что система, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей автоматически, работала неправильно. Пилот, возможно, не отключил эту систему. Из-за этого управление лайнером могло быть серьезно затруднено.

Один из источников добавил, что окончательные выводы пока не сделаны. Представители Sriwijaya Air не подтвердили информацию, указанную в статье.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в море недалеко от Джакарты. На борту находились 62 человека. Это 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позже спасатели нашли обломки лайнера и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте заявил, что в самолете были только граждане Индонезии. Водолазы на прошлой неделе подняли со дна бортовой самописец, который фиксирует параметры полета. Поиски речевого самописца продолжаются.

Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед падением. Специалисты полагают, что борт упал неповрежденным, а его обломки разбросало. Зону поисковой операции в середине января расширили.