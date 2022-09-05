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Дипломат и охранник российского посольства пострадали при взрыве в Кабуле — СМИ

РИА «Новости»: дипломат и охранник посольства РФ пострадали при взрыве в Кабуле

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Двое россиян — дипломат и охранник посольства России — пострадали при взрыве в Кабуле. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Подробности случившегося выясняются. Посольство России в Афганистане пока не дает комментарии. Об этом сообщил ТАСС.

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Взрыв случился у здания посольства России утром 5 сентября. По данным РИА «Новости», все произошло, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

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СМИ писали, что возле посольства подорвался террорист-смертник. В результате взрыва, по предварительным сведениям, погибли или ранены от 15 до 20 человек.

Талибы* задержали людей, делавших фотографии на месте происшествия.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

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