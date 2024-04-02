Мир 02 апреля 2024, 14:15 Ребенок стал жертвой стрельбы в финской школе Полиция Финляндии сообщила о гибели 12-летнего ребенка при стрельбе в школе IMAGO/Markku Ulander / Global Look Press

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Подросток в возрасте 12 лет погиб во время стрельбы в школе в городе Вантаа. Об этом сообщили в пресс-службе финской полиции.

Еще двое детей получили серьезные ранения.

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«Пострадавшие — 12-летние ученики школы», — уточнили правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого, им также оказался подросток. У несовершеннолетнего обнаружили огнестрельное оружие. Правоохранители продолжают расследование на месте происшествия.

Ранее в полиции Финляндии сообщили о трех пострадавших во время стрельбы. О случившемся стало известно около 09:00.

В начале марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке в Филадельфии. Восемь человек пострадали, одного раненого доставили в больницу в критическом состоянии.