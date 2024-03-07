07 марта 2024, 06:43
Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке
Fox News: в Филадельфии 8 подростков пострадали при стрельбе на остановке
В городе Филадельфия люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Пострадали восемь человек, из них одного госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Преступление совершили днем 6 марта на автобусной остановке недалеко от перекрестка с проспектом Коттман. Учащиеся Северо-восточной средней школы готовились сесть в подъехавший автобус, когда из припаркованного через дорогу авто вышли три человека и начали стрелять.
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Комиссар полиции Кевин Бетель сообщил, что они произвели не менее 30 выстрелов и ранили восемь человек в возрасте от 15 до 17 лет. В одного из подростков попали несколько раз, его доставили в районную больницу в критическом состоянии.
Полиция начала расследование и распространила приметы нападавших. Они приехали на Hyundai Sonata примерно за три минуты до стрельбы и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его напарники в масках стреляли в школьников.
В Калифорнии мужчина открыл огонь в кабинете стоматолога. Один человек погиб, двое получили ранения.
США
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