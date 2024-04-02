Мир 02 апреля 2024, 12:17 Трое детей пострадали во время стрельбы в школе в Финляндии Полиция Финляндии сообщила о троих пострадавших при стрельбе в школе XinHua / Global Look Press

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В одной из школ в Финляндии произошла стрельба, три человека пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.

Огонь открыли в учебном заведении Виертола в городе Вантаа. Силовики получили вызов на место ЧП примерно в 09:08. Подозреваемого задержали.

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«Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых», — уточнили правоохранители.

Полицейские находятся на месте случившегося. Жителей призвали держаться подальше и не выходить из помещений.

В Филадельфии 7 марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Восемь человек получили ранения, одного и пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Полиция организовала расследование и распространила приметы злоумышленников.

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