02 апреля 2024, 12:17
Трое детей пострадали во время стрельбы в школе в Финляндии
Полиция Финляндии сообщила о троих пострадавших при стрельбе в школе
В одной из школ в Финляндии произошла стрельба, три человека пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.
Огонь открыли в учебном заведении Виертола в городе Вантаа. Силовики получили вызов на место ЧП примерно в 09:08. Подозреваемого задержали.
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«Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых», — уточнили правоохранители.
Полицейские находятся на месте случившегося. Жителей призвали держаться подальше и не выходить из помещений.
В Филадельфии 7 марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Восемь человек получили ранения, одного и пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Полиция организовала расследование и распространила приметы злоумышленников.
В феврале киллер пытался убить мужчину у гимназии № 622 на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Пострадал 41-летний уроженец Узбекистана.
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