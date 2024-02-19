19 февраля 2024, 15:08
Макрона и Шольца предложили отправить в зону боевых действий на Украине
Политик Филиппо предложил Макрону и Шольцу съездить на фронт на Украине
Вместо того чтобы бесконечно финансировать конфликт, политикам из Европы следует лично поучаствовать в нем. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Он прокомментировал призыв члена Европарламента Рафаэля Глюксманна перевести Францию на военную экономику. Флориан Филиппо предложил ему и другим европейским политикам, в том числе председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-министру финансов Тьерри Бретону отправиться в зону боевых действий.
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«Пусть лучше он идет на этот конфликт, чем снабжать его „до последнего украинца“. Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь ее, так ты и иди туда!» — заявил он.
Флориан Филиппо критиковал президента за неоправданные траты на Украину в ущерб собственным гражданам. Эммануэль Макрон одобрил выделение трех миллиардов евро военной помощи стране, не найдя 150 миллионов французским фермерам.
Германия
Эммануэль Макрон
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Франция
Олаф Шольц
Специальная военная операция РФ на Украине
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