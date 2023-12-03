Мир 03 декабря 2023, 14:10 «Реакция неадекватная». США встревожили масштабы гонений на каноническую УПЦ Власти США призвали Украину ослабить гонения на УПЦ и не притеснять верующих SOPA Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Масштабные гонения на каноническую УПЦ не на шутку перепугали американские власти. Правительство и руководство ООН посоветовали Украине охладить пыл и остановить притеснения верующих, сообщило РИА «Новости».

Сильно обеспокоили американцев события в Свято-Николаевском соборе УПЦ, произошедшие 30 ноября. Силовики ворвались в религиозное сооружение и приказали студенткам местного регентского училища, живущим там, покинуть здание.

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Причины не объяснили, студентки наспех собирались, складывая свои вещи в пакеты и даже наволочки, выскакивали на мороз кто в чем. Позднее приехал автобус, который отвез шокированных девушек в общежитие местного учебного заведения.

Помощница генсекретаря по правам человека Илзе Брандс Кехрис заявила, что в отношении верующих с 2022 года стало больше насилия. Она призвала защитить членов УПЦ и назвала реакцию украинских силовиков неадекватной.

«К сожалению, реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной, они не смогли в достаточной степени расследовать инциденты и принять меры для защиты членов Украинской Православной Церкви», — подчеркнула Кехрис.

В УПЦ заявили, что сотрудники украинской полиции проводили «зачистку» на территории Свято-Николаевского собора. До этого сотрудники СБУ и спецназа оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах.

Ранее Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской Православной Церкви. Украинская служба безопасности обвинила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины». В России власти Украины сравнивали с фашистами из-за гонений на верующих.