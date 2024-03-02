Мир 02 марта 2024, 03:59 Разведывательный воздушный шар обнаружили на Аляске CNN: рыбаки нашли разведывательный воздушный шар у берегов Аляски РИА «Новости»

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Экипаж промышленного рыболовецкого судна обнаружил разведывательный воздушный шар рядом с берегами Аляски. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рыбаки направили фотографии воздушного шара в полицию. Характер и назначение найденного объекта сейчас устанавливаются. Такое пристальное внимание ФБР показало, что он очень похож на воздушные шары, используемые для шпионажа.

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Агенты ФБР встретят рыбацкое судно, когда оно прибудет в порт. Найденный шар переместят в лабораторию для дальнейшего исследования.

Летом 2023 года обломки воздушного шара неизвестного происхождения нашли на северо-востоке Польши, где находится учебный центр объединенных сил НАТО. До этого польскую границу со стороны Белоруссии пересекал неизвестный воздушный объект. Выяснилось, что это был аэростат наблюдения. Его поисками занималась небольшая группа солдат.