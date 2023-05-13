Мир 13 мая 2023, 13:03 Аэростат наблюдения залетел на территорию Польши со стороны Белоруссии Минобороны Польши объявило поиск разведывательного аэростата из Белоруссии РИА «Новости»

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Неизвестный воздушный объект оказался в воздушном пространстве Польши после пересечения границы с Белоруссией. Об этом на своей странице в Twitter сообщило министерство национальной обороны европейской страны.

В ведомстве уточнили, что залетевший в Польшу объект заметили специалисты Центра воздушных операций.

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«В Центре воздушных операций отметили появление в воздушном пространстве Польши объекта, прилетевшего со стороны Белоруссии. По предварительной информации, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт потеряли под Рыпиным», — указали в публикации.

Представитель центра Витольд Сура в комментарии Польскому агентству печати уточнил, что летательный аппрарат пересек границу в ночь на субботу, 13 мая. На его поиски направили небольшую группу, но при необходимости контингент увеличат.

В конце апреля власти Польши сообщили о найденных в декабре прошлого года фрагментов ракеты недалеко от пригородного города Быдгощ, где находится учебный центр объединенных сил НАТО. По предварительным данным, речь идет о снаряде класса «воздух — земля». Поиски разведывательного аэростата проходят в этом же районе.