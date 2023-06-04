04 июня 2023, 00:23
Неизвестный воздушный шар обнаружили около военной части в Польше — СМИ
RMF: фрагменты неизвестного воздушного объекта обнаружили вблизи военной части в Польше
Обломки воздушного шара неизвестного происхождения обнаружили на северо-востоке Польши около военной части. Как сообщило радио RMF, на найденном объекте были надписи на кириллице, а под куполом находился пенопластовый ящик и антенна.
Фрагменты шара нашли рано утром в кукурузном поле в поселении Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве. Полигон и военная часть находятся примерно в паре километров от этого места.
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«Найденные фрагменты изъяла полиция, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения», — сказано в сообщении.
Объявившая об этом происшествии радиостанция не исключает, что это был разведывательный аэростат. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что радиолокационные системы страны не зафиксировали нарушения воздушного пространства.
Несколько недель назад границу Польши со стороны Белоруссии уже пересекал неизвестный воздушный объект. В Минобороны страны сообщили, что это был аэростат наблюдения.
Польша
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