Мир 04 июня 2023, 00:23 Неизвестный воздушный шар обнаружили около военной части в Польше — СМИ RMF: фрагменты неизвестного воздушного объекта обнаружили вблизи военной части в Польше Freepik

Читать 360tv в

Обломки воздушного шара неизвестного происхождения обнаружили на северо-востоке Польши около военной части. Как сообщило радио RMF, на найденном объекте были надписи на кириллице, а под куполом находился пенопластовый ящик и антенна.

Фрагменты шара нашли рано утром в кукурузном поле в поселении Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве. Полигон и военная часть находятся примерно в паре километров от этого места.

Реклама

«Найденные фрагменты изъяла полиция, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения», — сказано в сообщении.

Объявившая об этом происшествии радиостанция не исключает, что это был разведывательный аэростат. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что радиолокационные системы страны не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

Несколько недель назад границу Польши со стороны Белоруссии уже пересекал неизвестный воздушный объект. В Минобороны страны сообщили, что это был аэростат наблюдения.