Общество 27 июля 2023, 14:51 Ситуация на Запорожской АЭС встревожила Росатом Глава Росатома Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу, но контролируемая РИА «Новости»

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Киевский режим попытается захватить Запорожскую АЭС. Ситуация на станции осталась тревожной, но контролируемой. Специалисты должны принять меры для обеспечения ядерной безопасности, сказал журналистам на полях саммита «Россия — Африка» глава Росатома Алексей Лихачев. Его процитировал ТАСС.

«Ситуация неустойчивая, ситуация, вызывающая тревогу, но на сегодняшний день находящаяся под контролем», — сказал он.

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Алексей Лихачев согласился с оценками МАГАТЭ и заявил, что Запорожская АЭС продолжит иметь интерес для киевского режима. Он предупредил, что украинские военные еще постараются атаковать и захватить предприятие. В этой ситуации, по его словам, задача Росатома — предусмотреть все, что нужно для защиты коллектива и ядерной безопасности.

МАГАТЭ обнаружило за периметром Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, сообщил «Царьград». Они находились в буферной зоне.