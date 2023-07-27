27 июля 2023, 14:51
Ситуация на Запорожской АЭС встревожила Росатом
Глава Росатома Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу, но контролируемая
Киевский режим попытается захватить Запорожскую АЭС. Ситуация на станции осталась тревожной, но контролируемой. Специалисты должны принять меры для обеспечения ядерной безопасности, сказал журналистам на полях саммита «Россия — Африка» глава Росатома Алексей Лихачев. Его процитировал ТАСС.
«Ситуация неустойчивая, ситуация, вызывающая тревогу, но на сегодняшний день находящаяся под контролем», — сказал он.
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Алексей Лихачев согласился с оценками МАГАТЭ и заявил, что Запорожская АЭС продолжит иметь интерес для киевского режима. Он предупредил, что украинские военные еще постараются атаковать и захватить предприятие. В этой ситуации, по его словам, задача Росатома — предусмотреть все, что нужно для защиты коллектива и ядерной безопасности.
МАГАТЭ обнаружило за периметром Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, сообщил «Царьград». Они находились в буферной зоне.
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