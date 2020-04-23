Разведка США не смогла доказать, что коронавирус появился из пробирки

В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса. Усилия американской разведки ни к чему не привели. Сомневаются в такой теории и в Минообороны США.

Глава Бюро разведки и исследований госдепартамента США Эллен Маккарти озвучила точку зрения ведомства на вебинаре, который организовала неправительственная организация «Альянс по разведке и национальной безопасности». Слова чиновницы привело РИА «Новости».

«Ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса. <…> Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», — подчеркнула Маккарти.

В министерстве обороны США тоже склоняются к версии о естественном происхождении вируса. С таким заявлением ранее выступил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Военные считают, что вряд ли коронавирус вывели в лаборатории.

Уверены в животном происхождении вируса и во Всемирной организации здравоохранения. Заболевание от летучих мышей к людям передал промежуточный носитель.

В Кремле все теории происхождения коронавируса назвали бездоказательными.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в китайском Ухане в декабре 2019 года, а в марте 2020-го ВОЗ заявила о пандемии заболевания. Во всем мире уже свыше 2,6 миллиона зараженных. Скончались, по данным Университета Хопкинса, 183 тысячи человек.