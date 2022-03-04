Разрушенный снарядом ВСУ храм в ДНР показали на видео

Православный храм в селе Новогнатовка Донецкой Народной Республики оказался разрушен после попадания снаряда. Об этом RT рассказал местный священник, отец Никита.

«Что может быть святее во всей вселенной? Для меня это святое место. Мы здесь причащались телом и кровью Христа, а теперь это еще одна рана нашей войны, которую нужно зализывать», — посетовал Никита.

Утром 4 марта украинские военные обстреляли от тяжелого вооружения город Докучаевск и поселок Новотроицкое в Волновахском районе ДНР.

Также военный корреспондент Юрий Котенок показал последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Многие здания в столице республики оказались разрушены.