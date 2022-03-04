Украинские военные обстреляли Докучаевск из РСЗО «Град»

Украинские военные снова открыли огонь из тяжелого вооружения по Докучаевску и поселку Новотроицкое в Волновахском районе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел вели из реактивной установки залпового огня БМ-21 «Град».

По данным представительства ДНР, по направлению Новотроицкое — Докучаевск украинские солдаты выпустили 10 ракет из «Града» и 14 мин калибром 120 миллиметров.

Накануне власти ДНР сообщали об обстрелах со стороны ВСУ на горловском и донецком направлениях. Под обстрел, по их данным, попал газопровод высокого давления в Горловке, была обстреляна Зуевская ТЭС. Снаряд попал в кровлю турбинного отделения станции.

В представительстве ДНР в СЦКК опубликовали данные об обстрелах украинской армией населенных пунктов Гольмовский, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое и Александровка.