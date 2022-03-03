Последствия нового обстрела Донецка со стороны ВСУ сняли на видео

Военный корреспондент Юрий Котенок снял на видео последствия очередного обстрела Донецка. На кадрах видны сильно разрушенные здания, многочисленные следы от пуль на стенах.

Ролик появился в его Telegram-канале. По словам одного из местных жителей, ВСУ в последние несколько дней существенно активизировались в обстреле города. В беседе с «360» он рассказал, что ему сложно даже определить калибр боеприпасов, потому что обстрел идет очень тяжелый.

«На данный момент обстановка тревожная, час назад обстреляли Киевский район. В Кировском районе есть попадание в жилые дома, ситуация напряженная. Такое ощущение, что перед смертью ребята хотят выстрелить весь боекомплект», — сказал собеседник «360».