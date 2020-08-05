Губернатор Бейрута расплакался, говоря о погибших пожарных. Видео

Взрыв в Бейруте унес жизни 10 пожарных, которые боролись с огнем в порту. Об этом сообщил губернатор города Марван Аббуд, который не смог сдержать слез во время интервью.

Видео с главой ливанской столицы распространилось в соцсетях после публикации телеканалом Sky News Arabia. На кадрах Аббуд отвечает на вопросы журналистки, но в какой-то момент начинает плакать. Всего в результате взрыва в Бейруте погибли около 100 человек, различные травмы получили порядка четырех тысяч жителей.

Губернатор города сравнил взрыв с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. По его словам, предварительный ущерб оценили в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. Взрыв разрушил почти половину города.

Сильнейший взрыв прогремел в Бейруте вечером 4 августа. ЧП произошло во время сварочных работ на складе в порту города. Там хранилось более 2,7 тонн аммиачной селитры. В городе развернули полевые госпитали, так как больницы оказались переполнены. Многих пострадавших начали отправлять в госпитали других городов. Сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы. Под обломками могут находиться люди.