Населенный пункт Новотошковское в Луганской Народной Республике оказался почти полностью разрушен в результате обстрелов со стороны украинских военных. Видео с места событий показало РИА «Новости».

На кадрах видны многочисленные разрушения жилых построек, у некоторых полностью отсутствуют стены или крыша.

Представители Народной милиции республики рассказали, что подразделения ЛНР продолжают отражать атаки со стороны украинских националистов.

Войска республики совместно с вооруженными силами России продолжают успешно противостоять агрессии со стороны ВСУ. Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Рубежное был полностью освобожден от нацистов.

Украинская сторона ведет обстрелы ЛНР из тяжелого вооружения, включая системы залпового огня «Град».