ВСУ вновь обстреляли ЛНР из «Градов»

В Луганской Народной Республике за сутки зафиксировали три обстрела со стороны ВСУ, в том числе из БМ-21 «Град». Об этом сообщило в Теlеgrаm представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Удары зафиксированы по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра (шесть снарядов) и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов), а также минометы калибра 120 миллиметров (четыре мины).

Из «Градов» обстреляли Первомайск. В результате в городе повреждены девять жилых домов и здание подразделения МЧС ЛНР.

Накануне СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела Луганской Народной республики из «Градов» со стороны Украины, который произошел 21 апреля. Тогда в городе Фрунзе были разрушены дома и хозпостройки, местная жительница получила травму голени.

Уголовное дело возбудили за применение запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 20 лет.