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    25 апреля 2022, 15:39

    Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в ЛНР

    Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в ЛНР

    Максим Зинкин

    Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освобожден от украинских националистов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    Об успешном взятии населенного пункта сообщил помощник Кадырова Апты Алаудинов.

    «Спецподразделения „Ахмат“ совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери», — написал Кадыров.

    По его словам, последняя оставшаяся группа националистов бросила укрепленные позиции и ушла из зоны боевых действий.

    «Подразделения ЛНР вместо с российской армией зачищают жилые и подвальные помещения в Рубежном, добивая оставшихся бандеровцев*», — заключил глава Чечни.

    Кадыров также поздравил мирных жителей города с освобождением от преступного режима.

    Ранее глава Чеченской Республики сообщал, что в ближайшее время ряды российских военных пополнят сотни добровольцев, которые вступят в схватку с националистами.

    * Степан Бандера — идеолог украинского национализма.