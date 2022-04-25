Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в ЛНР

Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освобожден от украинских националистов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Об успешном взятии населенного пункта сообщил помощник Кадырова Апты Алаудинов.

«Спецподразделения „Ахмат“ совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери», — написал Кадыров.

По его словам, последняя оставшаяся группа националистов бросила укрепленные позиции и ушла из зоны боевых действий.

«Подразделения ЛНР вместо с российской армией зачищают жилые и подвальные помещения в Рубежном, добивая оставшихся бандеровцев*», — заключил глава Чечни.

Кадыров также поздравил мирных жителей города с освобождением от преступного режима.

Ранее глава Чеченской Республики сообщал, что в ближайшее время ряды российских военных пополнят сотни добровольцев, которые вступят в схватку с националистами.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.