Разлив нефтепродуктов произошел в литовском порту. Туда для Белоруссии доставили сырье из США

После разлива специалисты начали выяснять его объем. Кроме того, в порту разбираются с причинами произошедшего. На место разлива отправили судно Zunda, которое используют для сбора загрязняющих веществ. Кроме того, задействовали водолазов и нефтесборное судно Naras, пишет Sputnik Литва.

Ранее пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал, что в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии.

«Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта „Белый орел“ объемом 76 тысяч тонн. К вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — отметил он.

По словам Тищенко, нефть должны доставить на белорусский завод 12 или 13 августа. На переработку партию планируют отправить к концу месяца. Кроме того, он подчеркнул, что сорт «Белый орел» разработали для европейских НПЗ специально. Эта нефть должна стать заменой российской марки Urals.