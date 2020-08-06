Запасы нефти в США заметно сократились

За неделю, которая завершилась 31 июля, коммерческие запасы нефти в США — исключая стратегический резерв — сократились на 7,4 миллиона баррелей или на 1,4% — до 518,6 миллиона баррелей.

Издание oilcapital.ru пишет, что об этом сказано в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США.

Специалисты ожидали, что за указанный промежуток времени запасы черного золота в США сократятся лишь на три миллиона баррелей.

Запасы бензина в стране выросли на 0,4 миллиона баррелей, достигнув 247,81 миллиона баррелей. Между тем аналитики предсказывали снижение на уровне 0,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,6 миллиона баррелей, составив 179,98 миллиона баррелей. Здесь эксперты ожидали рост на 0,3 миллиона баррелей.

За неделю добыча нефти в США уменьшилась на 100 000 б/с — до 11 млн б/с. За последние четыре недели в среднем добыча черного золота в стране держалась на уровне 11,05 млн б/с, говорится в обзоре американского Министерства энергетики.