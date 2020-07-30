Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже стоимости фьючерсов Brent

Уточняется, что стоимость нашей марки при закрытии вчерашних торгов была ниже цен на североморское топливо на 0,38 доллара за бочку. Так, цена барреля Urals снизилась на 1,05 доллара — до 42,1 доллара за единицу, пишет сайт «Экономика сегодня».

Как считают специалисты, на цену повлияла информация о росте отгрузок отечественной нефти на 40% в августе этого года. Издание отмечает, что такая ситуация связана с наращиванием объемов добычи по причине нового этапа договоренностей стран ОПЕК+.

Эксперты заметили, что премия в Средиземноморье на покупку партии Urals примерно 80–100 тысяч тонн уже четвертый день держится на отметке 0,75 доллара за баррель к марке Brent.