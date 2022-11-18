Эксклюзив 18 ноября 2022, 14:19 Разговоры о возможном развале НАТО назвали преждевременными Политолог Светов заявил, что говорить о слабости НАТО пока не стоит РИА «Новости»

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Североатлантический альянс допускает просчеты, но в целом пока рано говорить о его слабости или распаде. Такое мнение в беседе с «360» высказал журналист и политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о «начале конца НАТО».

«Нет, не могу с этим согласиться. Это частные примеры просчетов. Но пока говорить о слабости НАТО, о грядущем развале, мне кажется немножко поспешно. Он (Володин — прим. ред.) депутат, политик, ему свойственно делать такие громкие заявления. А реальную оценку того, что такое НАТО, должны делать военные», — сказал Светов.

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Он отметил, что на Украине сейчас жесткое противостояние «благодаря натовскому оружию, натовским консультантам».

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Ранее спикер Госдумы заявил, что киевский режим три раз подставил и скомпрометировал альянс. По словам Володина, украинские власти своими поступками буквально хоронят блок. В частности, речь идет о сбитом над Черным морем румынском истребителе, о падении украинского беспилотника в Загребе и падении украинской ракеты в Польше.