Мир 18 ноября 2022, 08:52 «Начало конца НАТО». Спикер Госдумы объяснил, как Украина подставила альянс Председатель Госдумы Володин: киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО РИА «Новости»

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Власти Украины трижды подставили и скомпрометировали НАТО. Они в буквальном смысле хоронят альянс, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. <…> Это начало конца НАТО», — заявил политик.

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Он напомнил, как над Черным морем сбили истребитель из Румынии, а в Загребе упал украинский беспилотник советских времен Ту-141 с 120 килограммами взрывчатки. Перед крушением он успел пролететь над тремя странами НАТО — Румынией, Венгрией и Хорватией. Вячеслав Володин предположил, что если бы у Украины было ядерное оружие, это привело бы к более серьезным последствиям.

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Третьим случаем, которым Украина дискредитировала альянс, стало падение ракеты в Польше 15 ноября. Она не нашла ни одного танка и уничтожила трактор. Председатель Госдумы заявил, что НАТО снабдил киевский режим оружием, а он в ответ стал его же могильщиком.

США посоветовали партнерам по НАТО, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому не распространяться о причинах падения ракеты в польском селе Пшеводув до завершения расследования. Собеседник Politico назвал это признаком раскола между Белым домом и киевским режимом.