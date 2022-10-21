21 октября 2022, 19:04
Разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США — Пентагон
Пентагон: разговор минобороны Шойгу и главы Пентагона Остина состоялся по инициативе США
США стали инициаторами проведенного раннее телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Об этом заявили в Пентагоне, написало РИА «Новости».
Сегодняшний разговор между главами военных ведомств стал первым с начала российской спецоперации на Украине.
Реклама
По сообщению Минобороны, Шойгу и Остин обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».
Реклама
Подробности беседы пресс-служба ведомства разглашать отказалась.
Накануне Шойгу рассказал российскому президенту Владимиру Путину о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки. Доклад министра обороны президент выслушал на полигоне под Рязанью, куда прибыл с инспекцией. Там вместе с мобилизованными Путин также опробовал отечественную винтовку СВД.
США
Пентагон
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама