Мир 21 октября 2022, 19:04 Разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США — Пентагон Пентагон: разговор минобороны Шойгу и главы Пентагона Остина состоялся по инициативе США РИА "Новости"

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США стали инициаторами проведенного раннее телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Об этом заявили в Пентагоне, написало РИА «Новости».

Сегодняшний разговор между главами военных ведомств стал первым с начала российской спецоперации на Украине.

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По сообщению Минобороны, Шойгу и Остин обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

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Подробности беседы пресс-служба ведомства разглашать отказалась.

Накануне Шойгу рассказал российскому президенту Владимиру Путину о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки. Доклад министра обороны президент выслушал на полигоне под Рязанью, куда прибыл с инспекцией. Там вместе с мобилизованными Путин также опробовал отечественную винтовку СВД.