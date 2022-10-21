Шойгу созвонился с американским коллегой Остином | 360°

21 октября 2022, 17:04
Шойгу созвонился с американским коллегой Остином
Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине
Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили представители российского ведомства.
«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности», — рассказали они.
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По их словам, Шойгу и Остин во время разговора затронули и ситуацию на Украине. Представители Минобороны отказались разглашать иные подробности кроме даты созвона — 21 октября.
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Днем ранее Шойгу рассказал российскому президенту Владимиру Путину о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки. Об этом 20 октября сообщил RT. По данным СМИ, Шойгу в формате доклада проинформировал главу государства о подготовки мобилизованных граждан по различным военно-учнтным специальностям. Также он рассказал, как проходит боевое слаживание призванных россиян в составе подразделений.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Международные отношения
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