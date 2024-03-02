Мир 02 марта 2024, 17:49 Бундестаг призвал Шольца передать ВСУ ракеты Taurus после утечки переговоров военных Депутат Кизеветтер призвал Шольца пойти ва-банк и передать Taurus ВСУ Sven Hoppe

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Публикация переговоров немецких офицеров об ударе ракетами по Крымскому мосту показала, опасения России получение ВСУ ракет Taurus из Германии. Но канцлеру Олафу Шольцу необходимо пойти этот шаг, чтобы не выставить страну в слабом свете. Заявил в беседе с газетой Handelsblatt зампредседателя комитета по разведке бундестага Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что опубликовавшие содержание утекших переговоров российские СМИ таким образом попытались оказать давление на главу немецкого правительства.

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«Можно ожидать, что таких случаев станет еще больше, чтобы оказывать влияние на важные решения, дискредитировать политиков и манипулировать ими», — заявил Кизеветтер.

Депутат подчеркнул, что не сомневается в подлинности утекших переговоров, и добавил, что властям Германии необходимо проявить решимость и не поддаваться на запугивание.

«Необходимо наконец передать ракеты Taurus Украине», — подытожил собеседник журналистов,

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. В последний раз он объяснил, что любая ошибка в использовании этого вида вооружений может привести к ударам по объектам в Москве.

Глава немецкого правительства добавил, что вопрос можно решить отправкой на Украину специалистов из бундесвера, но тогда это сделает Германию непосредственным участником конфликта, а он не хочет развития ситуации по такому сценарию.

Запись телефонного разговора офицеров бундестага, которые обсуждали удары по Крымскому мосту и попытку скрыть участие Германии, опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В Минобороны Германии утечку никак не прокомментировали, но федеральное бюро военной контрразведки начало проверку.