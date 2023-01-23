Мир 23 января 2023, 23:39 Раздумья Германии не помешают другим странам поставлять танки Leopard на Украину — Боррель Глава внешней политики ЕС Боррель: Германия не мешает странам поставлять ВСУ танки Leopard РИА «Новости»

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Германия не мешает другим государствам Евросоюза поставлять на Украину танки Leopard 2. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества. Его процитировал ТАСС.

«Министры говорили об этой проблеме. Скажу, что Германия не создает другим государствам преград на пути поставок танков Leopard 2 на Украину», — сказал он.

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Боррель добавил, что тема поставок танков Leopard 2 на прошедшей встречи в Рамштайне главенствовала. По его мнению, результаты «очень позитивные в количественном смысле».

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Политик заявил, что страны выразили абсолютную уверенность в желании резко нарастить военную поддержку ВСУ. Вскоре Украине выделят очередной транш военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Всего, по его словам, за последний год ЕС направил на нужды Украины почти 50 миллиардов евро.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил ранее, что отказ Германии поставлять танки Leopard на Украину приведет ее к «международной изоляции». Страна окажется в крайне неустойчивом положении, сказал он.