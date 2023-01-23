Мир 23 января 2023, 21:58 Боррель рассказал, сколько денег ЕС дал Украине Боррель: ЕС оказал Украине военную и финансовую помощь на 49 млрд евро freepik

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За последний год Евросоюз оказал Украине военную и финансовую помощь почти на 50 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав европейских МИД. Его процитировал ТАСС.

Боррель отметил, что сейчас Украине выделят седьмой транш военной помощи в размере 500 миллионов евро. Еще 45 миллионов Киев получит из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для ВСУ.

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«Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины», — отметил Боррель.

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Эта сумма включает все виды поддержки, в том числе гуманитарную, макрофинансовую, военную и экономическую.

Средства для очередного транша выделят из так называемого фонда мира. Сроки отправки пока не определены. Транш согласовали, несмотря на предполагаемое сопротивление Венгрии.