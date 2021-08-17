Талибы* захотели ввести в афганских школах раздельное обучение

Захватившие власть в Афганистане сторонники движения «Талибан»* собрались ввести в школах отдельные классы для мальчиков и девочек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на талибов*.

Ранее глава отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал рассказал, что «Талибан»* разрешил женщинам работать на телевидении ведущими. Также представители радикального движения пообещали, что не будут лишать женскую половину населения возможности учиться и работать. Из дома женщины смогут выходить без сопровождения мужчин, однако появляться на публике нужно будет только в хиджабе.

15 августа талибы* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Глава Афганистана Ашраф Гани бежал за границу на набитом деньгами вертолете. На следующий день сотни афганцев собрались в столичном аэропорту, чтобы любым способом улететь из страны. Это вызвало хаос и панику на территории воздушной гавани.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех 17 августа объявил себя временным главой государства и призвал людей к сопротивлению боевикам.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.