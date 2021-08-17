Талибы* разрешили женщинам работать телеведущими

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* разрешило женщинам быть ведущими телепрограмм. Об этом сообщил глава отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

«Наша ведущая-женщина берет интервью у члена команды талибских* СМИ в прямом эфире в нашей студии TOLOnews», — написал он в своем Twitter.

Накануне боевики захватили афганские телеканалы и начали транслировать чтение Корана, а также новости о действиях движения. Кроме того, они начали закрашивать в Кабуле все вывески с изображением женщин.

Одновременно с этим террористическая организация заверила, что они не будут лишать женскую часть населения возможности учиться и работать. Только ходить нужно будет обязательно в хиджабе. Из дома женщины смогут выходить без сопровождения мужчин.

Многие жители страны, несмотря на заявления талибов* об окончании войны в Афганистане, не хотят оставаться в стране с новым режимом. Однако сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула остановлены.

Накануне мир облетели шокирующие кадры паники в воздушной гавани и людей, которые пытались сбежать из Афганистана, цепляясь за шасси военных самолетов США.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.