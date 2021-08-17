Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что связывается с мировыми лидерами для получения поддержки. Об этом Салех написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что Конституция Афганистана предусматривает, что если президент умирает, отсутствует или сбегает из страны, то его заместитель назначается исполняющим обязанности лидера.

«Я нахожусь внутри страны и на законных основаниях занимаю эту должность. Сейчас я веду переговоры с другими политиками, чтобы закрепить существующее положение», — говорится в сообщении.

Сегодня же Салех призвал жителей Афганистана к сопротивлению боевикам «Талибана»*. Он заявил, что страна не станет Вьетнамом, откуда сбежали потерявшие дух американцы.

Политик подчеркнул, что афганцы обладают достаточной силой, чтобы самостоятельно справиться с талибами*.

Боевики радикального движения «Талибан»* захватили столицу Афганистана в минувшее воскресенье. Также под их контролем находится большая часть регионов страны. После захвата президентского дворца радикалами из Кабула массово начали уезжать люди.

По большей части бегут бывшие чиновники и военные правительственных войск. Занимавший должность президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до прихода боевиков. Где он находится сейчас, неизвестно.

СМИ сообщили, что второй вице-президент Сарвар Даниш в данный момент в Стамбуле, куда он прилетел на самолете турецкой авиакомпании.

Ранее о своем желании сформировать новое правительство объявлял представитель политического крыла «Талибана»*. Он заявил, что война в стране окончательно закончилась и теперь начнется жизнь по новым правилам.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.