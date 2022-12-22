Мир 22 декабря 2022, 11:17 Рассмотрение обещанной Украине помощи на 45 млрд долларов приостановили в сенате США Bloomberg: в сенате США приостановили рассмотрение обещанной Украине помощи РИА «Новости»

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Законопроект о выделении помощи Украине на 45 миллиардов долларов остался нерассмотренным. Его должны были обсудить в сенате США, однако голосование отложили, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, предполагалось, что за выделение помощи в рамках общей суммы расходов на 1,7 триллиона долларов сенаторы будут голосовать поздно вечером, но процедуру поставили на паузу.

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Причиной стало отклонение демократами инициативы республиканца Майка Ли о поправке, которая расширяет ограничения на получение убежища на южной границе США в эпоху пандемии, уточнил Bloomberg.

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Если поправку Ли поддержит ряд демократов, это приведет к тому, что их однопартийцы не станут голосовать по общему пакету расходов. Тогда конгресс будет вынужден принять временный закон о финансировании, а все ключевые решения выносить на обсуждение уже в 2023 году. При таком сценарии в законопроект могут внести изменения, тогда обещанная Украине поддержка сократится.

Накануне, 21 декабря, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Там он провел личные переговоры с президентом США Джо Байденом.