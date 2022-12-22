Мир 22 декабря 2022, 05:56 Сигнал о расколе Запада из-за Украины увидели в визите Зеленского в США The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за помощи Украине Pxhere

Читать 360tv в

В визите президента Украины Владимира Зеленского в США увидели сигнал о том, что среди западных стран начинается раскол из-за помощи Киеву. Об этом написал колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Визит Зеленского в США в момент, когда на Украине не простая ситуация, вызывает тревогу касаемо дальнейшей поддержки страны со стороны западных стран, считает журналист.

Реклама

«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — написал колумнист.

Реклама

Готовность ряда стран Европы, в числе которых Германия и Франция, идти на уступки России, по мнению де Бреттона-Гордона, говорит об успешной стратегии Москвы. Как отметил журналист, Европа вряд ли сможет позволить себе еще одну кризисную зиму на фоне санкций против энергоносителей из России.

Затягивание конфликта на Украине, по мнению журналиста, скажется на шансах Байдена на предстоящих президентских выборах. Кроме того, как отметил де Бреттон-Гордон, ситуация также повлияет на переизбрание британского премьера Риши Сунака.

Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Сначала украинский лидер встретился в Белом доме с американским президентом, а после выступил с речью в Конгрессе США.