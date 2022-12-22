Мир 22 декабря 2022, 09:30 США поступят с Украиной как с властями Афганистана — The Hill The Hill: США могут применить на Украине тактику, схожую с выводом войск из Афганистана РИА «Новости»

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США могут применить на Украине тактику, схожую с той, которую применяли при выводе своего военного контингента из Афганистана, заявил эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман. Прогноз специалиста опубликовало издание The Hill.

По оценке Уллмана, сейчас тактика Штатов, которую фактически используют и в НАТО, и в Евросоюзе, состоит в том, чтобы оказывать Украине помощь, которой будет просто достаточно для выживания, но не для перелома на фронте.

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Говоря о поставках для ВСУ ЗРК Patriot, Уллман заметил, что они дадут слабые результаты при ведении боевых действий, однако это сильный политический сигнал.

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По мнению эксперта, пока президент Украины Владимир Зеленский получил от США право диктовать свои условия по разрешению ситуации в стране. Однако это не продлится долго. На определенном этапе Штаты будут действовать в своих интересах, подчеркнул он.

«Возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством», ― пояснил специалист.