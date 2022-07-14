Расширение БРИКС затянется, но пойдет всем на пользу

В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии. Это можно приветствовать, но понимать, что процесс расширения организации будет довольно долгим, рассказал «360» политолог, журналист Юрий Светов.

«Увеличение влияния БРИКС пойдет всем на пользу, но это небыстрый процесс — от заявления о готовности принять до приема пройдет определенное время», — спрогнозировал он.

Политолог констатировал, что между заявлениями руководства БРИКС и действиями «нет разрыва, как это бывает в международных организациях». Представитель Китая еще перед встречей БРИКС объявил о возможном увеличении количества участников.

Иран уже подал заявление, а сейчас может присоединиться еще Саудовская Аравия, в планах речь шла и об Аргентине.

«Можно только приветствовать это, потому что БРИКС объявил о себе как об экономическом союзе. Главное, чего они добиваются, — суверенность всех государств, равное право их на действия, они противник санкций и ограничений», — пояснил Светов.

Он напомнил, что Иран находится под американскими санкциями и добивается восстановления шестистороннего соглашения по сотрудничеству в ядерной области, разорванного благодаря бывшему президенту США Трампу. Политолог предположил, что «Иран будет осторожен в действиях».

«Думаю, его заявление по поводу БРИКС в какой-то мере подталкивает американцев быстрее восстановить это соглашение. Сейчас президент США Байден находится в Израиле и там заявил журналистам, что они готовы применить силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие», — добавил эксперт.

Светов заметил: предусматривается, что станы, которые приглашают в БРИКС, — экономические лидеры в своих регионах, а у Турции «серьезные проблемы в этой области: падение курса лиры и многие другие вопросы».

Саудовская Аравия благополучна в экономическом плане и эффективно развивается, но находится под влиянием США — они давние союзники.

«Байден будет давить на них, чтобы они в БРИКС не входили», — предположил Светов.