Саудовская Аравия, Египет и Турция постучались в БРИКС

Состав БРИКС могут расширить. Участники ближайшего саммита рассмотрят заявки на вступление Саудовской Аравии, Египта и Турции, сообщили «Известия».

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — сказала президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

Представители Китая, России и Индии уже обсудили этот вопрос на июньском саммите в Пекине, который прошел онлайн. Ранее Аргентина и Иран также изъявили желание вступить в БРИКС. Заявки рассмотрят на саммите в ЮАР в 2023 году.

Пурнима Ананд заметила, что их могут принять не одновременно, но быстро, так как БРИКС заинтересован в расширении. Оно позволит увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты.