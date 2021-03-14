Расшифровка данных черного ящика с разбившегося Ан-26 началась в Казахстане

В Казахстане начали расшифровку бортового самописца самолета Ан-26, который разбился в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения. Бортовой самописец извлечен, ведутся работы по расшифровке данных. Результаты будут обнародованы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с родными и близкими находившихся на борту военнослужащих сейчас работают психологи. Также задействованы специалисты госпиталя КНБ. Семьям погибшим и пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Погибшие при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алматы были военнослужащими Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека из шести, находившихся на борту. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор.