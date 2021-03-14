Раскрыты имена погибших при крушении Ан-26 в Казахстане

Погибшие при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алматы являлись военнослужащими Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В авиакатастрофе, которая произошла в субботу, погибли четверо военнослужащих. Это штурман Габит Барлыкбаев, бортовой техник Досжан Баймуратов, штурман экипажа Мухтар Сагимбаев и старший бортовой механик Евгений Васильков.

В КНБ заявили, что экипаж Ан-26 был опытным и профессиональным.

«Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности», — сообщили в комитете.

Всего на борту самолета находилось шесть человек. Двое пострадавших были госпитализированы, сейчас они остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В СМИ Казахстана ранее назвали три версии крушения самолета: сложные погодные условия, техническая неисправность воздушного судна и человеческий фактор.