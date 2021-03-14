Названы три версии крушения Ан-26 в Казахстане

Власти Казахстана расследуют причины крушения самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в районе аэропорта Алматы в субботу. Рассматривают три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор, сообщил телеканал «Алматы».

Сложные погодные условия — одна из основных версий крушения Ан-26, поскольку в субботу в Алматы был сильный туман. После падения воздушное судно загорелось. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы.

Самолет принадлежал авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. На борту находились шесть человек, из них четверо погибли. Еще двое пострадавших были госпитализированы, они находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, у них черепно-мозговые травмы и переломы. Один из них получил ожоги тела второй и третьей степени.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что воздушная гавань функционирует в штатном режиме и все рейсы ходят по расписанию.

Ранее появилось видео, снятое на месте крушения самолета.