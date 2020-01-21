Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров

Сильные пожары в Австралии выжгли огромные территории и уничтожили множество животных. Известный актер Рассел Кроу сфотографировал свою ферму после пожара и еще спустя некоторое время. Разницу на снимках он показал своим подписчикам.

«Моя ферма 10 недель назад после того, как прошел пожар, и этим утром после обильных дождей в выходные», — написал Кроу в Twitter и опубликовал коллаж из фотографий.

На первом снимке запечатлено полностью выжженное поле, а на втором уже виднеется зеленая трава.

Под постом актера всего за сутки собралось множество комментариев и более 44 тысяч лайков. Пользователи отметили, что природа довольно быстро восстанавливается, несмотря на разрушительные последствия пожара.

«На деревьях все еще заметен ущерб от огня, но трава вернулась быстро», — написал один из-подписчиков. На это ему ответили, что деревья тоже «выглядят более зелеными».

«Боже мой, какая разница! Должно быть замечательно на мгновение посмотреть и перевести дух. С возвращением, красивый дом. Я надеюсь, что вы смогли защитить всех своих близких и животных, диких и домашних. Спасибо, что показали это», — поблагодарила Кроу одна из комментаторов.

Летом 2019 года в Австралию пришли сильные пожары. Погибли 28 человек и свыше миллиарда животных. Только в январе 2020-го в регионы наконец пришли ливни, которые смогли потушить порядка 32 очагов возгорания.