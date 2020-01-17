В Австралии наконец пошли дожди. Ливням обрадовались как взрослые, так и дети. В некоторых штатах осадки оказались самыми обильными за несколько лет.

Всего за сутки в Квинсленде, Виктории и Новом Южном Уэльсе проливные дожди превратили улицы в реки, а поля — в настоящие грязевые ванны. В трех штатах, сообщил телеканал 9News со ссылкой на Бюро метеорологии, выпало больше месячной нормы осадков.

В Квинсленде проливные дожди отпраздновали катанием в грязевых лужах. Люди прицепили трос к небольшому автомобилю, с радостью ездили на ногах по скользкой поверхности и падали.

На одной из австралийских ферм, рассказал телеканал ABC News, дети чуть ли не впервые увидели такой мощный ливень. Малыши беззаботно скакали по лужам, поднимая брызги.

«В Австралии наконец-то идет дождь. Ливни уже помогли потушить 32 лесных пожара. <…> Это может означать, что пожарных, которые сражались с огнем более трех месяцев, ждет передышка», — пишут в Twitter.

Несмотря на всеобщую радость, метеорологи предупреждают, что сильные дожди и штормовой ветер могут спровоцировать опасные явления в районах, пострадавших от пожаров.

«Есть повышенный риск внезапного наводнения, падения деревьев и оползней», — подчеркнули специалисты.

Ситуацию с пожарами в Австралии назвали самой масштабной за последние несколько десятилетий. С конца июля выгорели свыше половины зеленых территорий — это миллионы гектаров земли. Погибли 28 человек и свыше миллиарда животных. В штате Новый Южный Уэльс огонь повредил или полностью уничтожил более трех тысяч домов.